Evropska sredstva za socialno vključevanje invalidov

Ljubljana, 7. oktobra - Ministrstvo za delo bo v kratkem objavilo razpis za izbor dveh pilotnih projektov, ki bosta namenjena razvoju in pilotnemu preizkušanju storitev socialnega vključevanja invalidov. Razpisanih bo 2,45 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 80 odstotkov, so sporočili iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.