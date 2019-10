Slovenski nogometaši odločeni za nadaljevanje pozitivnega niza

Ljubljana, 7. oktobra - Slovenska nogometna reprezentanca se v Ljubljani zbira za začetek priprav na naslednji kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 20202 proti Severni Makedoniji v gosteh in Avstriji doma. V slovenskem taboru so odločeni, da nadaljujejo pozitiven niz izidov, ne nazadnje so se s tremi zaporednimi zmagami utrdili v boju za preboj na EP.