Bistriški Alumero lani s padcem prodaje in prvič z izgubo

Slovenska Bistrica, 7. oktobra - Bistriški Alumero je lani prvič od leta 2012, ko je s pomočjo avstrijskega kapitala prevzel prostore in proizvodnjo propadlega Almonta, beležil padec prodaje in negativen rezultat. Potem ko so še leta 2017 prvič presegli deset milijonov evrov prihodkov, je lani prodaja padla na 8,7 milijona evrov, kar je dobro desetino manj kot leto prej.