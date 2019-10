Gradnja Glasbene šole Šoštanj naj bi se končala do konca meseca

Šoštanj, 13. oktobra - Gradnja Glasbene šole Šoštanj, ki so jo začeli graditi junija lani, naj bi se končala do konca tega meseca, so za STA povedali na šoštanjski občini. Dejali so tudi, da se bodo po končani gradnji glede selitve v nove prostore dogovorili s šoštanjskim oddelkom Glasbene šole Velenje.