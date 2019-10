ZDA odrekle podporo turški ofenzivi v Siriji, umikajo svoje vojake

Washington/Ankara, 7. oktobra - Sile ZDA na severu Sirije ne bodo več nameščene ob sirsko-turški meji in ne bodo podpirale načrtovane turške ofenzive na območju, je v nedeljo sporočila Bela hiša. To dejansko pomeni, da so ZDA Turčiji odprle pot za napad na kurdsko milico YPG. Ameriški vojaki so se že začeli umikati, Ankara pa je objavila, da se ofenziva lahko začne vsak trenutek.