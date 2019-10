Evropske borze uvodoma pod gladino

London/Frankfurt/Pariz, 7. oktobra - Evropske borze, ki so prejšnji teden zabeležile najslabši trgovalni teden v letu, so danes nadaljevale s padci. Kot poročajo tuje agencije, vlagatelje skrbijo slabi podatki o industrijskih naročilih v Nemčiji, prav tako na slabo razpoloženje še naprej vplivajo napeti trgovinski odnosi med ZDA in Kitajsko.