Več smrtnih žrtev v nesreči čolna z migranti pred Lampeduso

Rim, 7. oktobra - Pred obalo italijanskega otoka Lampedusa se je v noči na danes prevrnil čoln z migranti. Po zadnjih podatkih so umrli štirje ljudje, 22 ljudi, med njimi otroke, so rešili. Več ljudi, vključno z osmimi otroki, pogrešajo in jih iščejo s helikopterji, poročanje italijanskih medijev povzema avstrijska tiskovna agencija APA.