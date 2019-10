Po varstvo za psa kar na splet

Maribor, 12. oktobra - Štirje Mariborčani so poleti zagnali spletno platformo Doggo.si, ki lastnikom psov olajšuje problem iskanja varstva za svoje ljubljenčke. Na idejo so prišli, ko so tudi sami s težavo našli varstvo za svoje pse med poletnim dopustom. Izkazalo se je, da ima veliko ljudi podobne probleme, saj število uporabnikov te storitve hitro raste.