Vodiška je korak do grand slama ustavila poškodba rame

Cagliari, 7. oktobra - Evropski podprvak v formuli kite Toni Vodišek je na jugu Sardinije na svetovnem pokalu lovil četrto lovoriko v disciplini kitefoil in zdelo se je, da mu pohoda na zmagovalni oder ne more preprečiti nihče. Letos je dobil že tri tekme in tudi četrto je začel dobro, nato pa si je najboljši slovenski jadralec s padalom na zadnji etapi poškodoval ramo.