Vse zmage v ligi NHL tokrat ostale doma

Detroit, 7. oktobra - Severnoameriška hokejska liga NHL je tokrat ponudila tri obračune, na vseh tekmah pa so do zmag prišli gostitelji. Tesno je bilo zlasti v Raleighu, kjer so domači Carolina Hurricanes zrežirali preobrat in se po podaljšku veselili zmage s 4:3 nad Tampo. Junak večera je bil Jaccob Slavin, ki je zadel po 1:53 minute igre v podaljšku.