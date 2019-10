Vzporedne volitve: Na parlamentarnih volitvah na Portugalskem zmaga socialistov

Lizbona, 6. oktobra - Na današnjih parlamentarnih volitvah na Portugalskem kaže na zmago socialistov pod vodstvom premierja Antonia Coste. Ti naj bi pridobili med 100 do 117 sedežev v 230-članskem parlamentu, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP kažejo rezultati vzporednih volitev, ki so jih objavile portugalske televizijske postaje RTP, SIC in TVI.