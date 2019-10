Felixova ni tekla v finalu na SP v Dohi, a osvojila trinajsto zlato

Doha, 6. oktobra - Američanke Phyllis Francis, Sydney McLaughlin, Dalilah Muhammad in Wadeline Jonathas so deseti, zadnji dan 17. svetovnega prvenstva v atletiki v Dohi v štafeti 4 X 400 m prvo mesto osvojile z izidom sezone na svetu 3:18,92. Allyson Felix v finalu ni nastopila, tekla pa je v kvalifikacijah in zato osvojila že svojo trinajsto zlato na SP.