Tezenski rovi še po desetletjih burijo domišljijo

Maribor, 13. oktobra - V Coni Tezno v Mariboru so pred dvema letoma odprli za javnost podzemne rove, ki so jih leta 1943 zaradi nevarnosti zračnih napadov začeli graditi Nemci. Ekipa zadruge Rajzefiber je razvila zanimiv potep po tem skrivnostnem podzemnem svetu, ki še po več desetletjih buri domišljijo Mariborčanov in Mariborčank.