Atletsko SP zaznamoval tudi prazen in klimatiziran stadion

Doha, 7. oktobra - Desetdnevno svetovno prvenstvo v atletiki, ki se je sinoči končalo v Dohi, je bilo mesec dni pozneje kot običajno, ko naj bi bile temperature v Katarju vendarle bolj znosne. A je bilo še okrog polnoči, ko so se začenjali maratona in tekme v hoji, prek 30 stopinj Celzija in prek 70-odstotna vlažnost zraka.