Na tisoče protestnikov v Kijevu proti posebnemu statusu separatističnih regij

Kijev, 6. oktobra - V ukrajinski prestolnici Kijev se je danes zbralo kakih 10.000 ljudi na protestih proti načrtu o podelitvi posebnega statusa regijama Lugansk in Doneck na vzhodu Ukrajine. Dogovor o ureditvi posebnega statusa za konfliktna območja so v začetku meseca dosegli predstavniki ukrajinske vlade in proruskih separatistov.