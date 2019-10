Lipovšek opozoril na 50 let načrtnega prikrivanja resnice o medvojnem in povojnem dogajanju

Teharje, 6. oktobra - Od konca druge svetovne vojne letos mineva 74 let, od teh jih je 50 minevalo v prisilnem molku in načrtnem prikrivanju resnice o medvojnem in povojnem dogajanju, o čemer grozljivo priča okrog 600 neurejenih grobišč po državi, je danes v pridigi za žrtve medvojnega in povojnega nasilja na Teharjah dejal upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek.