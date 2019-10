Na Tajskem tragično poginilo šest slonov, ki so skušali pomagati drug drugemu

Bangkok, 6. oktobra - Na Tajskem je na tragičen način poginilo šest divjih slonov, ki so zgrmeli po strmem slapu v nacionalnem parku Khao Yai in utonili, medtem ko so skušali pomagati enemu izmed njih. Druga dva slona, ki naj bi skušala pomagati mladiču, so rešili, so v soboto sporočile oblasti.