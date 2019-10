ZDA in Severna Koreja različno o pogovorih na Švedskem

Stockholm, 6. oktobra - V Stockholmu so v soboto potekali pogovori delegacij ZDA in Severne Koreje o severnokorejskem programu jedrskega orožja. Pjongjang je po devetih urah pogajanj na delovni ravni v soboto zvečer sporočil, da so pogovori propadli in da je nad njimi razočaran, Washington pa po drugi strani ocenjuje, da so bili dobri, poročajo tuje tiskovne agencije.