Zmagi sta ostali na Ježici in v Kranju

Ljubljana, 5. oktobra - Na preostalih tekmah drugega kroga državnega prvenstva za košarkarice sta bili uspešni obe domači ekipi. Ježičanke so v zadnjih minutah tekme prišle do preobrata in prve zmage v novi sezoni, košarkarice Triglava pa so popravile vtis s prve tekme in v Kranju nadigrale Domžale.