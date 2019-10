V Ormožu preverjanje usposobljenosti ekip civilne zaščite in rdečega križa

Ptuj, 5. oktobra - V Ormožu je danes potekalo 15. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in rdečega križa. Ekipe so preverjale znanje v reševalnih aktivnostih, kot bi v resnici potekale ob množični nesreči, njihovo delo in poslanstvo pa bo mogoče spoznati od blizu. Med 14 ekipami se je najbolje izkazalo moštvo iz Zagorja ob Savi.