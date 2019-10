Prvaki iz Ljubljane v podaljšku pokleknili v Bregenzerwaldu

Dornbirn, 5. oktobra - Aktualni prvaki alpske lige, hokejisti SŽ Olimpije, so po dveh porazih na začetku sezone in nato treh zmagah v nizu spet okusili grenkobo poraza. Na gostovanju pri ekipi iz Bregenškega gozda na zahodu Avstrije, ki na prvih štirih tekmah ni osvojila niti točke, so izgubili po podaljšku z 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1).