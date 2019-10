Židan poziva k srečanju med koalicijo in Levico prihodnji teden

Ljubljana, 5. oktobra - Predsednik SD Dejan Židan je v zapisu, objavljenem na družbenem omrežju Facebook, ocenil, da je prepir med koalicijo in njeno partnerico Levico škodljiv in po nepotrebnem ogroža koalicijo in vlado, ki je za Slovenijo po njegovem prepričanju koristna. Zato je pozval k srečanju prihodnji teden, na katere bi se pogovorili o odprtih vprašanjih.