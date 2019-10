Protesti v Hongkongu ohromili podzemno železnico

Hongkong, 5. oktobra - Protestniki v Hongkongu so v petek razdejali več trgovin in bank, povezanih s celinsko Kitajsko, ter postaj podzemne železnice. Policisti so proti protestnikom večkrat uporabili solzivec. Zaradi nemirov je začasno ustavljeno delovanje podzemne železnice, zaprtih pa je tudi več deset bank in trgovin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.