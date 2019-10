Letalci uspešno začeli sezono v Pragi

Praga, 5. oktobra - Sezona severnoameriške hokejske lige NHL je vnovič gostovala na stari celini, saj so se sinoči v Pragi pomerili hokejisti Chicago Blackhawks in Philadelphia Flyers. Zmage s 4:3 so se v razprodani praški areni O2 pred veselili letalci, ki jih je do slavja uspešno popeljal novi trener Alain Vigneault. Dva gola je k zmagi prispeval Travis Konecny.