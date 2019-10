Mešan konec razburkanega tedna na newyorških borzah

New York, 5. oktobra - Osrednji borzni indeksi na newyorških borzah so v petek uspeli nadoknaditi večji del izgubljenega skozi teden, ki se je za Dow Jones in S&P 500 končal z rahlim padcem, za tehnološki indeks Nasdaq pa z rahlo rastjo. Tokrat so na trgovanje najbolj vplivala gospodarska poročila.