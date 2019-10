Newyorške borze teden zaključile v zelenem

New York, 4. oktobra - Newyorške borze so teden trgovanja zaključile z dobički. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so se vlagatelji razveselili podatkov z ameriškega trga dela, ki so v ozadje potisnili bojazen pred recesijo. Vlagatelji namreč pričakujejo, da bo centralna banka Federal Reserve nadaljevala z nižanjem obrestnih mer, še piše AFP.