Večer o delovanju vlade (5. 10.)

Maribor, 4. oktobra - Jelka Zupanič v komentarju Preživeti piše o krmarjenju vlade med sindikati in delodajalci, med koalicijskimi in opozicijskimi partnerji zavoljo preživetja. Kot meni, vladanje z manjšinsko vlado ni vprašanje načel, ekonomskih pogledov, zvestobe koalicijskemu sporazumu in simbiotu, s katerim sobiva, ampak vprašanje preživetja.