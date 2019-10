Različna obravnava zaradi starosti v določenih primerih dopustna

Ljubljana, 7. oktobra - Nedavna vložitev tožbe Zagovornika načela enakosti zaradi starostne diskriminacije sproža vprašanja o spornosti starostnih omejitev na številnih področjih. Pri zagovorniku pojasnjujejo, da je različna obravnava zaradi starosti lahko dopustna, če zasleduje zakonit cilj in če so sredstva za dosego tega cilja ustrezna, potrebna in sorazmerna.