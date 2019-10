ZDA z zavezniki pozivajo Facebook k dostopu do šifriranih sporočil

Washington, 4. oktobra - ZDA, Velika Britanija in Avstralija so v četrtek pozvale Facebook, naj oblastem omogoči dostop do šifriranih zasebnih sporočil uporabnikov, potem ko so pri omrežju napovedali okrepitev varnosti. Pri Facebooku pozive zaenkrat zavračajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.