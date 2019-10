Višje sodišče potrdilo kazni za smrt jeseniškega brezdomca

Ljubljana/Kranj, 4. oktobra - Višje sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbe in potrdilo sodbo kranjskega okrožnega sodišča, ki je zakonca Franca in Glorio Kleindienst spoznalo za kriva kaznivega dejanja povzročitve posebej hude telesne poškodbe, ki je vodila v smrt njunega znanca, jeseniškega brezdomca. Njej je sodišče prisodilo sedem, njemu pa osem let in pol zapora.