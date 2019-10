V izobraževalnih poklicih prevladuje nežnejši spol

Ljubljana, 5. oktobra - V poklicih, povezanih z izobraževanjem, je več žensk kot moških in nič ne kaže, da bi se to kmalu spremenilo. Več kot polovica jih sodi v srednjo generacijo, starosti med 30 in 49 let, ob svetovnem dnevu učiteljev ugotavljajo v Statističnem uradu RS. Letošnji dan sicer vabi k razmisleku o problematiki pomanjkanja mladih učiteljev.