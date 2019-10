Delnice na Ljubljanski borzi ta teden v povprečju zrasle

Ljubljana, 4. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je ta teden pridobil 0,78 odstotka, vlagatelji pa so opravili za 9,66 milijona evrov prometa. Med blue chipi prve kotacije so največjo rast zabeležile delnice NLB, ki so se v tednu dni okrepile za več kot tri odstotke, največ zanimanja pa so vlagatelji znova pokazali za Krko.