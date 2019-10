Angleški upi v Maribor z nekaj znanimi nogometnimi imeni

Ljubljana, 4. oktobra - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let bo v pripravah na evropsko prvenstvo 2021, ki ga bo gostila skupaj z Madžarsko, v prihodnjih dneh igrala prijateljski tekmi z Anglijo 11. oktobra v Mariboru in Madžarsko 15. oktobra v Celju. Selektor Primož Gliha je svoj seznam igralcev objavil že pred dnevi, angleški Aidy Boothroyd pa danes.