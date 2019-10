V eni od dunajskih kleti odkrili razpadajoče truplo

Dunaj, 4. oktobra - Hud smrad je na Dunaju pripeljal do odkritja razpadajočega trupla v eni od tamkajšnjih kleti. Truplo v zelo razpadajočem stanju so našli v četrtek v izklopljeni zamrzovalni skrinji v kleti ene do dunajskih stanovanjskih hiš. Najemnik je ob zaslišanju dejal, da gre za njegovega umrlega prijatelja, je danes sporočila policija.