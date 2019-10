V deželi škratov nad Slovenj Gradcem pričakujejo nekaj tisoč obiskovalcev

Slovenj Gradec, 5. oktobra - Bolj ali manj poznana bajeslovna bitja ta in prihodnji konec tedna ponovno vabijo na Zagmajškov vrh nad Slovenj Gradcem v deželo škratov. Cilj prireditve Jesensko škratovanje je ohranjati šege in navade, predvsem pa otroke in starše povezati v igri in učenju v naravnem okolju. Glede na izkušnje organizatorji pričakujejo okoli 8000 obiskovalcev.