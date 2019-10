Koprski kriminalist v hišnem priporu

Koper, 4. oktobra - Za koprskega kriminalista, ki ga sumijo kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in je bil zaradi ponovitvene nevarnosti od nedelje zvečer v priporu, je bil po pritožbi danes odrejen hišni pripor, v katerem bo ostal do nadaljnjega, je za STA potrdila njegova odvetnica Monika Mavsar.