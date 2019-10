Slovenska podjetja v Franciji o trajnostnem razvoju

Ljubljana/Pariz, 4. oktobra - Predstavniki 10 slovenskih podjetij so si v minulih dneh v Parizu in okolici ogledali primere dobrih praks uvajanja in spodbujanja zelenih tehnologij ter trajnostnega razvoja. Kot so danes sporočili iz agencije Spirit, so z obiskom zadovoljni, saj so se seznanili s sistemskim pristopom in konkretnimi projekti uvajanja zelenih rešitev.