Zgolj 11 odstotkov odkupov umetniških institucij podpisujejo ženske

London, 7. oktobra - In Other Words in artnet News sta izvedla študijo, ki je pokazala, da so kljub določenim družbenim premikom dela umetnic še vedno premalo zaželena v zbirkah umetniških institucij, po njih pa je na dražbah zelo malo povpraševanja. Dela umetnic predstavljajo namreč zgolj dva odstotka dobička od del, prodanih na dražbah na globalni ravni.