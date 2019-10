Oglaševalca Taboola in Outbrain napadata Facebook in Google

Tel Aviv, 6. oktobra - Digitalni oglaševalski platformi Taboola in Outbrain sta napovedali združitev. Kot so sporočili iz podjetij, ki imata obe sedež v Izraelu, želita z združitvijo doseči približno dva milijona ljudi mesečno ter tako postati resna konkurenca oglaševalskima velikanoma, kot sta Google in Facebook.