Na Dnevu slovenskih odvetnikov o skupnih prizadevanjih za zaupanje v sodstvo

Kranjska Gora, 4. oktobra - Odvetniška zbornica Slovenije je danes v Kranjski Gori pripravila že 35. Dan slovenskih odvetnikov. Letos so posebno pozornost namenili ceni odvetniškega poklica. Gostje iz različnih pravosodnih institucij pa so izpostavili pomen skupnih prizadevanj za krepitev zaupanja javnosti v pravno državo in neodvisno sodstvo.