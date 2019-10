Vlada z vodstvom RTVS o pripravi prenovljenega zakona

Ljubljana, 4. oktobra - Premier Marjan Šarec in minister za kulturo Zoran Poznič sta danes s predstavniki vodstva Radiotelevizije Slovenija (RTVS) izmenjala stališča o položaju javnega zavoda. Dogovorili so se o sodelovanju pri pripravi prenove zakona o RTVS. Šarec in Poznič pa sta ponovila, da zvišanje rtv-prispevka ni ustrezna rešitev za nakopičene težave zavoda.