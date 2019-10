Kia in Aptiv že leta 2022 skupaj do avtonomne vožnje

Seul, 5. oktobra - Koncern Hyundai Motor Group, ki ga sestavljajo Hyundai, Kia in Hyundai Mobis, dobavitelj delov za prvo vgradnjo v vozila Hyundai in Kia, ter podjetje Aptiv so naznanili ustanovitev skupnega podjetja za razvoj avtonomne vožnje. Podjetje je ocenjeno na štiri milijarde dolarjev, so sporočili iz Kia Motors Adria Group.