Na MZZ predstavili projekt opolnomočenja otrok v Maroku

Ljubljana, 4. oktobra - Na zunanjem ministrstvu so danes predstavili izvajanje projekta izobraževanja otrok Naše pravice v Maroku. Gre za mednarodno uveljavljeni projekt, ki so ga leta 2005 ob začetku izvajanja Svetovnega programa za izobraževanje za človekove pravice zasnovali slovenski strokovnjaki. Slovenija ga v okviru razvojnega sodelovanja podpira že vrsto let.