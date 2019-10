Nov koncept slovenskih in švedskih raziskovalcev omogoča cenejše in okolju prijaznejše baterije

Ljubljana, 4. oktobra - Raziskovalci iz Slovenije in Švedske so razvili nov koncept aluminijevih baterij, ki ima dvakrat višjo energijsko gostoto od predhodnih baterij, hkrati pa je osnovan na pogostih in okolju manj škodljivih materialih. Koncept bi lahko v prihodnje omogočil proizvodnjo cenejših in okolju prijaznejših baterij, so sporočili s Kemijskega inštituta.