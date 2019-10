Šuica in Schinas s pozitivno oceno in pozivom k spremembi naziva spornega resorja

Bruselj, 4. oktobra - Komisarska kandidata Hrvaške in Grčije, Dubravka Šuica in Margaritis Schinas, sta se pridružila vrsti kandidatov, ki so že dobili pozitivno oceno na izpitih v Evropskem parlamentu. V primeru Schinasa naj bi sicer večina ocenjevalcev zahtevala spremembo spornega naziva njegovega resorja za zaščito našega evropskega načina življenja.