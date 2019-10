V Washingtonu prva retrospektiva Verrocchijevih del v ZDA

Washington, 5. oktobra - V Nacionalni galeriji umetnosti v Washingtonu je na ogled prva retrospektiva del italijanskega renesančnega mojstra Andree del Verrocchija v ZDA. Združuje okoli 50 kiparskih, slikarskih in risarskih mojstrovin umetnika, pri katerem so se med drugim učili Leonardo da Vinci, Pietro Perugino in verjetno tudi Sandro Botticelli.