Večino blagovne menjave Slovenije ustvarilo tisoč največjih izvoznikov in uvoznikov

Ljubljana, 4. oktobra - Izvoz in uvoz Slovenije sta bila tudi lansko leto skoncentrirana v majhnem številu največjih izvoznikov in uvoznikov: sto največjih izvoznikov in uvoznikov je ustvarilo približno polovico vrednosti celotnega izvoza in uvoza, tisoč največjih izvoznikov in uvoznikov pa 88 odstotkov celotnega izvoza in 81 odstotkov celotnega uvoza.