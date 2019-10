Dnevnik: Reševalcu na motorju iz junijske nesreče v Ljubljani globa in kazenske točke

Ljubljana, 4. oktobra - Policisti so reševalcu na motorju, ki je v začetku junija na nujni vožnji trčil v avtomobil in se hudo poškodoval, napisali globo za 250 evrov in mu izrekli tri kazenske točke, ker je prevozil rdečo luč, poroča Dnevnik. Predlog novele, ki bi reševalce na nujni vožnji razbremenila prekrškovne odgovornosti, je pred dnevi v državnem zboru padel.