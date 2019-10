Proračuna novomeške občine za prihodnji leti skozi prvo obravnavo

Novo mesto, 4. oktobra - Novomeški svetniki so na četrtkovi seji opravili prvo obravnavo in potrdili predloga proračunov Mestne občine Novo mesto za prihodnji leti, ki za naložbe predvidevata skoraj polovico proračunskega denarja. Prav tako so v prvi obravnavi potrdili predloga prenovljenega ustanovitvenega akta Dolenjskih lekarn in nakup zemljišč v Podbrezniku.