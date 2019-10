V starem mestnem jedru Kopra knjižni sejem

Koper, 5. oktobra - V starem mestnem jedru Kopra danes poteka šesti mednarodni sejem Knjige, sol in Koper. Do 17. ure se bodo na Prešernovem trgu predstavljali antikvarji s svojimi knjižnimi pridobitvami in novostmi. Dogajanje bodo v Antikvariatu Libris začinile še predstave Kamišibaj gledališča, namenjene tako otrokom kot odraslim.